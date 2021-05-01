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وصول وزير الشباب والرياضة إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي

السبت 01/مايو/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
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وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي في الشيخ زايد وذلك في الاحتفالية التي يُقيمها مجلس النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب.

وقام محمو الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة وسامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الأحمر باستقبال وزير الشباب والرياضة فور وصوله لمقر وضع حجر الأساس للاستاد.


ويضع مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا حجر الأساس لاستاد النادي في الشيخ زايد بحضور وزيري الإسكان والشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ومحمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.

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