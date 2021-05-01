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تعرف على تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال

السبت 01/مايو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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شهدت الحلقة 19 من مسلسل المداح للفنان حماده هلال، عدة أحداث أبرزها استقبال صابر لمكالمة هاتفية من مدير المدرسة التي يعمل بها، يخبره أنّه تم تحويله إلى التحقيق بعد أن أخبرتهم سهيلة، بأنّه تجمعهما علاقة حب، ثم يذهب حماده إلى زين، ويهدده بأن يُبعد شقيقته عن طريقه.
ويذهب حماده هلال، إلى «سمير أبو المجد» ويجسد شخصيته محسن منصور، ليخبره أنّه يوافق على العمل معه وأنّه سيتجه إلى السحر وفتح المندل بشرط أن يشتري له ڤيلا  خاصة به في الفيوم.

ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة  مساءً، وفي الساعة
العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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