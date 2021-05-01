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وزير الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان في شم النسيم

السبت 01/مايو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
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أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بإغلاق حديقة الحيوان والارومان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا.

 ‏ويأتي ذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 ‏وفي سيق متصل أصدر وزير الزراعة توجيهاته الى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال اعياد الربيع وشم النسيم.

 ‏لضمان تداول منتجات غذائية صحية وآمنة حفاظا على صحة المواطنين من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الادامي

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