وزير الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان في شم النسيم





أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بإغلاق حديقة الحيوان والارومان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا.





‏ويأتي ذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





‏وفي سيق متصل أصدر وزير الزراعة توجيهاته الى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال اعياد الربيع وشم النسيم.





‏لضمان تداول منتجات غذائية صحية وآمنة حفاظا على صحة المواطنين من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الادامي



