وصول كبار الزوار إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي

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وصول كبار الزوار إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي
السبت 01/مايو/2021 - 01:25 م
علي نبوي
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وصل عاصم الجزار وزير الإسكان إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي في الشيخ زايد وذلك في الاحتفالية التي يُقيمها مجلس النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب.
ووصل سيف الوزيري رئيس شركة استادات الوطنية، ونائبه محمد مرجان إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي في الشيخ زايد وذلك في الاحتفالية التي يُقيمها مجلس النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب.
واستقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة وسامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الأحمر الوزيري ومرجان فور وصوله لمقر وضع حجر الأساس للاستاد.
ويضع مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا حجر الأساس لاستاد النادي في الشيخ زايد بحضور وزيري الإسكان والشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ومحمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.
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