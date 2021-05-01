وصول كبار الزوار إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي

وصل عاصم الجزار وزير الإسكان إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي في الشيخ زايد وذلك في الاحتفالية التي يُقيمها مجلس النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب.





ووصل سيف الوزيري رئيس شركة استادات الوطنية، ونائبه محمد مرجان إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي في الشيخ زايد وذلك في الاحتفالية التي يُقيمها مجلس النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب.





واستقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة وسامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الأحمر الوزيري ومرجان فور وصوله لمقر وضع حجر الأساس للاستاد.









ويضع مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا حجر الأساس لاستاد النادي في الشيخ زايد بحضور وزيري الإسكان والشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ومحمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.