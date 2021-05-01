Advertisements

شيخ الأزهر: الإسلام لم يعرف في تشريعاته ولا تاريخه الدولة الدينية (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، إن الأزهر استطاع ان يقوم بدور وطني جمع فيه العلماء والمفكرين والكتاب والصحفيين والفنانين لمناقشة هموم الوطن، واصدار وثائق تساعد المسئولين في واجب الحفاظ على وحدة البلد وحمايتها من الانزلاق إلى ما انزلقت إليه دول اخرى.

وأشار "الطيب"، خلال برنامجه "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن الوثيقة الأولى كانت عن مستقبل مصر، والوثيقة الثانية عن دعم إرادة الشعوب العربية، والثالثة كانت عن منظومة الحريات الأساسية، مؤكدا أن ما قام به الأزهر دليلا على دوره الوطني.

وأضاف أن هذه الوثائق أكدت على أن الإسلام لا يعرف في تشريعاته ولا في تاريخه ما يعرف بالدولة الدينية، مع الاحترام التام لآداب الاختلاف.

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة زوجة طبيب الغلابة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 4 ساعات

وصول كبار الزوار إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 21 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بالتجميد بسبب تراجع مستواه

منذ ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 21 ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

11:35 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى