شيخ الأزهر: الإسلام لم يعرف في تشريعاته ولا تاريخه الدولة الدينية (فيديو)

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، إن الأزهر استطاع ان يقوم بدور وطني جمع فيه العلماء والمفكرين والكتاب والصحفيين والفنانين لمناقشة هموم الوطن، واصدار وثائق تساعد المسئولين في واجب الحفاظ على وحدة البلد وحمايتها من الانزلاق إلى ما انزلقت إليه دول اخرى.



وأشار "الطيب"، خلال برنامجه "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن الوثيقة الأولى كانت عن مستقبل مصر، والوثيقة الثانية عن دعم إرادة الشعوب العربية، والثالثة كانت عن منظومة الحريات الأساسية، مؤكدا أن ما قام به الأزهر دليلا على دوره الوطني.



وأضاف أن هذه الوثائق أكدت على أن الإسلام لا يعرف في تشريعاته ولا في تاريخه ما يعرف بالدولة الدينية، مع الاحترام التام لآداب الاختلاف.

