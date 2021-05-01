Advertisements

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 1-5-2021 أمام الجنيه

السبت 01/مايو/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 1-5-2021، أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك الإسكندرية عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.25 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


أخبار تهمك

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بالتجميد بسبب تراجع مستواه

منذ أقل من ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 14 ساعة

وصول كبار الزوار إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي

منذ نصف ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 21 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 14 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة زوجة طبيب الغلابة

منذ ساعة و 25 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 4 ساعات

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

11:35 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى