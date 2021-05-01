ارتفاع المؤشرات الأمريكية في نهاية تعاملات أبريل





أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة الجمعة 30 ابريل، إذ تأثر المؤشران S&P500 وNasdaq بخسائر لأسهم Apple وAlphabet وشركات أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا على الرغم من تقارير أرباح فصلية قوية.





وينهي S&P500 الأسبوع مرتفعا 0.03% في حين تراجع DowJones وNasdaq بـ 0.48% و0.39% على الترتيب.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الشهر على مكاسب مع صعود S&P500 بـ 5.24% وDowJones بـ 2.72% وNasdaq بـ 5.40%.





وبالحديث عن النفط فقد هبطت أسعار الخامات من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع الجمعة 30 ابريل مع تقليص المستثمرين مراكزهم بعد بيانات ضعيفة بشأن واردات اليابان من الخام ومخاوف حيال الطلب على الوقود في الهند حيث تقفز الإصابات بكوفيد-19.





وسجل خاما برنت وتكساس أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أسابيع، لكنهما ينهيان الشهر على مكاسب بحوالي 6% و8% على الترتيب.

وينهي برنت الأسبوع مرتفعا 1.7% في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.3%.





وبالانتقال إلى المعادن النفيسة، فقد اخترق البلاديوم مستوى الـ 3000 دولار في تعاملات الجمعة 30 ابريل، وارتفعت الأسعار بأكثر من 20% منذ 16 مارس آذار عندما أعلنت شركة Nornickel الروسية، أكبر منتج للبلاديوم، أن المياه غمرت اثنين من مناجمها مما سيخفض من الإنتاج.





وفي غضون ذلك، ارتفع الذهب بنحو 3.7% هذا الشهر وشهد أفضل أداء له منذ ديسمبر كانون الأول.

وقفزت الفضة7% في أبريل وهي أكبر مكاسب في شهر واحد منذ ديسمبر كانون الأول الماضي.





أما بالنسبة للعملات، فقد صعد الدولار الأميركي الجمعة 30 ابريل موسعا مكاسبه بعد بيانات متفائلة بشأن دخل وإنفاق المستهلكين الأمريكيين وقطاع الصناعات التحويلية في ولايات الغرب الأوسط. لكن مؤشر الدولار ينهي شهر أبريل نيسان منخفضا 2.1%، وهي أكبر خسارة له في شهر واحد منذ ديسمبر كانون الأول.

وهبط اليورو 0.8% مقابل العملة الأميركية إلى 1.2018 دولار مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أواخر فبراير شباط، لكنه ينهي الشهر على مكاسب قدرها 2.5%، وهي أفضل أداء شهري له منذ يوليو تموز 2020.

وصعد الدولار أمام العملة اليابانية 0.36% إلى 109.30 ين ومسجلا مكاسب 1% على مدار الأسبوع. لكنه ينهي الشهر منخفضا 1.3% في أسوأ أداء شهري له منذ يوليو تموز 2020.







