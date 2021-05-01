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أسعار النفط تهبط من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع

السبت 01/مايو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
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هبطت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع الجمعة 30 أبريل مع تقليص المستثمرين مراكزهم بعد بيانات ضعيفة بشأن واردات اليابان من الخام ومخاوف حيال الطلب على الوقود في الهند حيث تقفز الإصابات بفيروس كورونا.

وسجل خام القياس الأمريكي غربت كساس الوسيط وخام برنت القياسي العالمي أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أسابيع، لكنهما ينهيان الشهر على مكاسب بحوالي 6% و8% على الترتيب.

والطلب على الوقود حول العالم متباين مع ارتفاع الاستهلاك في الولايات المتحدة والصين في حين تستأنف دول أخرى الإغلاقات لوقفالمعدل المتزايد للاصابات بالفيروس.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.31 دولار، أو 1.9%، لتسجل عند التسوية 67.25 دولار للبرميل في أخر يوم لتداول العقود تسليم يونيو.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 1.43 دولار، أو 2.2%، لتبلغ عند التسوية 63.58 دولار للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع مرتفعا 1.7% في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.3%.

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