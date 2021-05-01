في عيدهم.. 3 تحذيرات ونصائح هامة للعمال



في ١ مايو من كل عام يحتفل العمال بيومهم العالمي، وذلك تقديرا للجهود التي يقدمونها من أجل تطوير المجتمعات المختلفة.



وهناك عدة دراسات وأبحاث قدمت تحذيرات ونصائح للموظفين والعمال، يقدمها "الفجر" في السطور الآتية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.



العمل بنظام الورديات بسبب الأمراض

فأظهرت دراسة جديدة أن العاملين بنظام النوبات أو الورديات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين يعملون لساعات ثابتة.



ووجد الباحثون أن هذه النوبات تحدث اضطرابا في الساعة البيولوجية للجسم، يعرف باسم «اضطراب التزامن الاجتماعي»، والذي يحدث عندما يجبر الشخص على الاستيقاظ في وقت معين اعتاد على النوم به، والنوم في وقت تعود على الاستيقاظ فيه.



ويجبر الجسم في هذه الحالة على التبديل بين نطاقين زمنيين مختلفين الأول يحكمه العمل والالتزامات الاجتماعية، والثاني تحكمه الساعة البيولوجية.



العمل ٨ ساعات.. غير فعال

وأكد مختصون في “تطوير الذات” أن العمل بدوام لمدة 8 ساعات وأكثر بشكل يومي هو نهج قديم وغير فعال، ولا يؤدي إلى إنتاجية كاملة ذات دقة من الجودة.



وأوضحت دراسة أن “الملتزمين بأخذ فترات راحة قصيرة أكثر إنتاجية بكثير من أولئك الذين عملوا لساعات أطول، ونسبة العمل المثالية 52 دقيقة تتبعها 17 دقيقة من الراحة”.







أهمية الجلوس بجوار المنافذ

كما كشفت دراسة جديدة عن أن أفضل أماكن تزيد من الإنتاجية داخل مقرات العمل هي التي تمنح الموظفين تحكما بصريا فيما هو حولهم، وأكدت أن المكاتب التي بجوار النوافذ والجلوس مع زملاء العمل هو أفضل اختيار لتحسين الإنتاجية في محيط العمل.





واكتشف الباحثون من جامعة كلية لندن في دراستهم أن هناك علما يقف وراء اختيار مكانك في المكتب، والمكاتب الجماعية، والقدرة على مشاهدة ضوء الشمس، وأن جميعها عوامل تساهم في الرضا العام للموظفين.