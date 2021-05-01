Advertisements

البدري: حزين لعدم حضور احتفالية وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي.. ومبروك للجماهير الحمراء

السبت 01/مايو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
وجه حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم خالص اعتزازه وشكره إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب علي دعوته الكريمة لحضور حفل مراسم وضع حجر أساس تدشين إستاد النادي بالشيخ زايد.

وهنأ البدري مجلس الإدارة وأعضاء النادي وجماهيره الغفيرة بمناسبة هذا الحدث التاريخي والخطوة الغير مسبوقه بالنسبة للنادي ببدء إجراءات بناء الاستاد ، موضحا أن هذا عمل عظيم  يحسب لمجلس الإدارة الحالي بتحقيق هذا الحلم الغالي علي كل محبي القلعة الحمراء.

وأكد البدري على تقديره الشخصي لرئيس النادي الكابتن محمود الخطيب وباقية الأعضاء علي هذه اللفته الطيبة بدعوته كواحد من أبناء هذا الكيان الذي قضي فيه طيله عمره ناشئا ولاعبا ومدربا في جميع قطاعاته ومديرًا فنيا للفريق الأول. 

وأضاف أنه  كان يتمنى الحضور والمشاركة  في هذا الحدث لولا ظروف إصابته بفيروس كورونا والتي منعته من الحضور وتلبيه دعوة ناديه التي تلقاها من خلال الأستاذ جمال جبر مدير المركز الاعلامي بالنادي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسام حسن البدري الاهلي

أخبار تهمك

وصول كبار الزوار إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 17 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بالتجميد بسبب تراجع مستواه

منذ ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 14 ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. وفاة زوجة طبيب الغلابة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يتعاقد مع محافظة القاهرة لنشر إعلانات على أسوار النادي

الخطيب يستقبل طارق دياب نجم الكرة التونسية

الخطيب يرحب بوزير الشباب ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية

بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق

تركي آل الشيخ يهنئ النادي الأهلي بوضع حجر الأساس لفرع النادي بالتجمع الخامس

الأهلي يحصل على الموافقات النهائية رسميًا لإنشاء الاستاد ويضع حجر الأساس أول مايو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

11:35 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى