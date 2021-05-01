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تتر مسلسل "نسل الأغراب" لـ تامر حسنى يتخطى 11 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

السبت 01/مايو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تخطت أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجم تامر حسنى 11 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ بداية طرح العمل أول شهر رمضان حتى الآن، والعمل من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويعرض طوال أيام شهر رمضان حصريًا على قناة ON.

قدم حسني، تتر مسلسل"نسل الأغراب" لأول مرة باللهجة الصعيدية، وهو من كلمات ساره سعيد، وألحان
هيثم نبيل، ومن توزيع فهد.

كما يقدم حسني،  خلال أحداث المسلسل  ٧ رباعيات باللهجة الصعيدي أيضًا  بمثابة  أغاني قصيرة و بعضهم مصاحب للناي الرباعيات من كلمات ساره سعيد، و هيثم نبيل و كريم سامي و جميعهم ألحان هيثم نبيل.

جدير بالذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا، أمير كرارة، ومي عمر.

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