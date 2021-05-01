مصرع واصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالغربية

لقى شخص مصرعة أصيب 3 أخرين فى حادث تصادم أمام قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل المتوفى والمصابين الى مستشفى جامعة طنطا.



تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على كوبرى قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون.



على الفور أنتقلت القيادات الامنية الى مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.