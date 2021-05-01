الداخلية العراقية تقيل مدير استخبارات ديالي من منصبه

أقالت وزارة الداخلية العراقية، مدير الاستخبارات الأمنية فى محافظة ديالى من منصبه، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

جاء ذلك بسبب إخفاقه فى أداء واجباته وإدارة الأزمة فى مواجهة عمليات تنظيم داعش فى مناطق متفرقة من المحافظة الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد.

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، بيانًا قالت فيه إنها أوكلت إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، منصب مدير استخبارات محافظة ديالى، إضافة إلى منصبه.

وقد تمكن جهاز الاستخبارات، من اعتقال 12 من عناصر داعش وتدمير العديد من الأوكار، وضبط أسلحة متنوعة، وعبوات ناسفة فى ظل القيادة الجديدة.