Advertisements

الداخلية العراقية تقيل مدير استخبارات ديالي من منصبه

السبت 01/مايو/2021 - 01:49 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
Advertisements

أقالت وزارة الداخلية العراقية، مدير الاستخبارات الأمنية فى محافظة ديالى من منصبه، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

جاء ذلك بسبب إخفاقه فى أداء واجباته وإدارة الأزمة فى مواجهة عمليات تنظيم داعش فى مناطق متفرقة من المحافظة الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد.

 

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، بيانًا قالت فيه إنها أوكلت إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، منصب مدير استخبارات محافظة ديالى، إضافة إلى منصبه.

 

وقد تمكن جهاز الاستخبارات، من اعتقال 12 من عناصر داعش وتدمير العديد من الأوكار، وضبط أسلحة متنوعة، وعبوات ناسفة فى ظل القيادة الجديدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قوات عراقية العراق اقالة مدير استخبارات ديالي

أخبار تهمك

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 21 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 14 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بالتجميد بسبب تراجع مستواه

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 17 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 21 ساعة

وصول كبار الزوار إلى مقر وضع حجر الأساس للنادي الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة زوجة طبيب الغلابة

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

القوات العراقية تعلن تطهير معمل غاز وترفع مخلفات لـ"داعش" غربي البلاد

اعتقال اثنين من داعش في صلاح الدين بالعراق

العراق.. اعتقال عناصر قيادية من داعش بكركوك

قصف تجمع لداعش في ديالي وتدمير وكر بأطراف الموصل بالعراق

اعتقال قيادى بارز بتنظيم "داعش" بالأنبار غربى العراق

جرحى بانفجار عبوة ناسفة في العراق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

11:35 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى