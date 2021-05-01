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الخطيب: حلم استاد النادي الأهلي سيتحقق

السبت 01/مايو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن وضع حجر الأساس لإنشاء استاد النادي الأحمر في مدينة الشيخ زايد.

وقال في احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي في الشيخ زايد :"عندما كنا لاعبين كنا نحلم بأن يكون لنا استاد رياضي ونلعب فيه ويُسمى باستاد الأهلي وهذا الكلام مر عليه 50 عام".

وأضاف :"لكي نصل إلى هذه المرحلة الهامة في تاريخ النادي الأهلي أريد أن أبدأ كلامي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لأمر مهم جدا لمسته بالتعاون مع مؤسسات الدولة وهو دعم سرعة دفع التنمية الرياضية".

وتابع :"أرض الشيخ زايد كانت بدايتها في عام 2005 وكنا نحاول إصدار القرار الوزاري برقم 254 بتاريخ 13 ديسمبر 2009 كما أن نسبة البناء 5% وتتضم الصالات الرياضية والاستاد والخدمات".

وواصل :"بدأنا نتابع الخطوات من 2005 والارتفاعات كانت بداية من 6 أمتار ولكي نقوم بإقامة الاستاد كان لابد أن يتم تخفيذ علو الأرض وقمنا بمخاطبة هيئة العمليات والعمرانية وهذا الأمر استمر عدة أشهر ووصلنا في النهاية إلى الارتفاع أن يكون 30 متر وهو أمر أشكر عليه الدولة".

وزاد :"في عام 2009 كانت مساحة الاستاد 28 ألف متر أما اليوم فهي 48 ألف متر وهو أمر وصلنا له بفضل الدعم من مؤسسات الدولة".

وأشار :"اليوم سنضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الحلم الكبير للاعبين والجماهير والأعضاء للنادي الأكبر في الشرق الأوسط والمنطقة العربية والإفريقية".

وأوضح :"هناك بعض الخطوات منها تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية أصحاب الخبرات في إنشاء الاستادات لعمل تصميم وتصور للاستاد وهذه خطوة أولى وسيكون موافقة بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".

وتابع :"تعديل المخطط العام والقرار الوزاري طبقا للتصميمات، أما الخطوة الثالثة فهي التمويل فاسم النادي الأهلي كبير وبالتالي فبمجرد وضع حجر الأساس سنجد هناك من يتهافت لتمويل الاستاد وأنا لست قلقا لأن النادي الأهلي في ظهره جمهوره وسيكونوا سعداء في مساعدة إنشاء استاد ناديهم".

وواصل :"أكرر الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللمؤسسات المصرية وأهنئ أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين ولكل العاملين ولجماهير النادي الأهلي العظيم الذي يدعم كل خطوة من خطوات النادي الأحمر وإن شاء الله الحلم في بداية التحقق".

واختتم :"الصعب فات بالحصول على الموافقات والقادم لا يوجد به أي مشكلة ومبروك للنادي الأهلي".

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