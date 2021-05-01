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3 شباب يطعنون شابا حاول منعهم من التحرش بفتاة بدار السلام
السبت 01/مايو/2021 - 01:54 م
داليا عادل
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تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 3 أشخاص بينهم مسجل خطر طعنوا شاب بمطواة فى قلبة بعدما حاول منعهم من التحرش بفتاة بمنطقة دار السلام.
وتلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من شرطة النجدة مفاده وصول شاب مصاب بطعنة من سلاح أبيض إلى أحد المستشفيات وفي حالة حرجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الشاب عمرة 16 سنة، ومصاب بطعنة بجوار القلب من سلاح أبيض "مطواة".
وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر وتم ضبطهم وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وقال شاهد عيان، إن المجني عليه كان يمر بأحد الشوارع بمنطقة حدائق المعادي وقام المتهمين بالتحرش بفتاة وعندما حاول منعهم قام أحدهم بتسديد طعنة له في القلب.
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