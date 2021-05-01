Advertisements

نرمين الفقي تكشف سرقة نجلها لأموالها في "النمر" وتبحث عن ابنتها في "ضل راجل

السبت 01/مايو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تعرضت الفنانة نرمين الفقي والتي تؤدي دور شمس الحلق في مسلسل"النمر"، المذاع على الفضائيات المصرية والعربية خلال شهر مضان، للسرقة في الحلقة الـ18 من العمل.

وقام كل من عنتر "بيومي فؤاد" والشيمي "محمد رياض" وشمس"نرمين الفقي"، في اتهام النمر بسرقة أموالهم مجمعة و بدأوا بالتخطيط لطريقة لكي يستردوا بها أموالهم من النمر"محمد إمام".

لتشك نرمين الفقي في أن النمر هو من قام بسرقة الأموال وتذهب إلى منزل النمر لتجد صديقه محمود حاقفظ ملقي على الأرض فتطلب من النمر أن يذهب به إلى المستشفى ويلحق بها كي يأتوا بالملايين التي تمت سرقتها.

ومع جلوس شمس الحلق مع النمر أخبرته أن نجلها علي "محمد مهران"، هو من قام بسرقة أموالها من منزله، وطلبت من النمر أنه حين يأتي إليه نجلها أن يجعله يعمل معه حتى تحميه من رجال الصاغة.

مسلسل "النمر".. من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.. من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي. 

أما في مسلسل"ضل راجل"، فتكتشف نرمين الفقي التي تؤدي دور"هدى" والدة شهد اختفاء ابنتها وتبدأ في البحث عنها في كافة أرجاء المنزل ولكنها لم تجدها بعد أن قضت ليلة كاملة تبكي بعد القبض على والدها في جريمة قتل.
مسلسل "ضل راجل"، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 3 ساعات

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بالتجميد بسبب تراجع مستواه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 15 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 22 ساعة

البدري: حزين لعدم حضور احتفالية وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي.. ومبروك للجماهير الحمراء

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 9 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

11:35 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى