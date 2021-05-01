نرمين الفقي تكشف سرقة نجلها لأموالها في "النمر" وتبحث عن ابنتها في "ضل راجل



وقام كل من عنتر "بيومي فؤاد" والشيمي "محمد رياض" وشمس"نرمين الفقي"، في اتهام النمر بسرقة أموالهم مجمعة و بدأوا بالتخطيط لطريقة لكي يستردوا بها أموالهم من النمر"محمد إمام".



لتشك نرمين الفقي في أن النمر هو من قام بسرقة الأموال وتذهب إلى منزل النمر لتجد صديقه محمود حاقفظ ملقي على الأرض فتطلب من النمر أن يذهب به إلى المستشفى ويلحق بها كي يأتوا بالملايين التي تمت سرقتها.



ومع جلوس شمس الحلق مع النمر أخبرته أن نجلها علي "محمد مهران"، هو من قام بسرقة أموالها من منزله، وطلبت من النمر أنه حين يأتي إليه نجلها أن يجعله يعمل معه حتى تحميه من رجال الصاغة.



مسلسل "النمر".. من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.. من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.



أما في مسلسل"ضل راجل"، فتكتشف نرمين الفقي التي تؤدي دور"هدى" والدة شهد اختفاء ابنتها وتبدأ في البحث عنها في كافة أرجاء المنزل ولكنها لم تجدها بعد أن قضت ليلة كاملة تبكي بعد القبض على والدها في جريمة قتل.

مسلسل "ضل راجل"، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

تعرضت الفنانة نرمين الفقي والتي تؤدي دور شمس الحلق في مسلسل"النمر"، المذاع على الفضائيات المصرية والعربية خلال شهر مضان، للسرقة في الحلقة الـ18 من العمل.