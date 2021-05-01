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رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد
السبت 01/مايو/2021 - 01:57 م
آية حمروشي
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هنأ الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بالقاهرة والأخوة الأقباط في مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله أن تسود روح المحبة والإخاء بين المصريين جميعًا وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار.
وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن جميع الأديان رسالتها المحبة والسلام، وأن المصريين بجميع طوائفهم كيان واحد تدعمه أواصر المحبة والأخوة تحت مظلة الوحدة الوطنية.
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