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نائب بالشيوخ: عمال مصر هم القوة الضاربة للدولة المصرية في معركة البناء

السبت 01/مايو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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هنأ النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري بمناسبة عيد العمال، قائلا: "إن عمال مصر المُخلصين الأوفياء هم القوة الضاربة للدولة المصرية في معركة البناء والتعمير لاستكمال خطة التنمية الشاملة".

وأضاف منظور، في بيان، أن مصر دائمًا وأبدًا حريصة كل الحرص على دعم العمال وهو ما تُرجم في إصدار البرلمان لعدد كبير من التشريعات التي حافظت على حقوق العمال واستهدفت التصدي لكافة المُمارسات غير القانونية التي كان يواجهوها من قبل أصحاب الأعمال، وذلك من أجل توفير مظلة حماية للعمال، مُؤكدًا أن العمال في السنوات الأخيرة الماضية يبذلون قصارى جهدهم في إقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية لنهضتها في كافة القطاعات وهو ما يفرض على عمال مصر الأوفياء مسؤوليات جسام في إنجاح تلك المشروعات كي ينعم المصريون بثمارها وتفتح آفاق التنمية.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقدم تحية احترام وتقدير لعمال مصر لما يقدموه من جهد بارز في دفع عجلة التنمية في البلاد.

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