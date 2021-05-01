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أشرف صبحي يوجه التهنئة إلى النادي الأهلي بمناسبة وضع حجر أساس استاد الفريق

السبت 01/مايو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي بمناسبة وضع حجر أساس استاد النادي في الشيخ زايد.

وقال في احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي في الشيخ زايد :"اليوم منشأ رياضي جديد ينضم لقائمة المنشأت الرياضية، وأتوجه بالشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع عجلة التنيمة في جميع المجالات وتحديدا في المجال الرياضي".

وأضاف :"مرتبط بتعاون مع زميلي عاصم الجزار وزير الإسكان الذي لا يتأخر في هذا الأمر من أجل التنمية فنتواجد في محافظة الجيزة وأشكر الوزير اللواء أحمد راشد المحافظ والذي يشارك في هذه التنمية".

وتابع :"أبارك للنادي الأهلي ومجلس إدارته الذي قام بتنظيم فكره ووضع خطته وكلنا نساعد جميع المؤسسات الرياضية المجسدة في الاتحاد الرياضية والأندية الرياضية".

وواصل :"نحن نسابق العديد من الدول والحمد لله الدولة المصرية نهضت بشكل كبير وألف مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته وللجميع".

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