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علاء عبد الصادق يعبر عن سعادته بوضع حجر الأساس لبناء استاد النادي الأهلي

السبت 01/مايو/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر علاء عبد الصادق مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن سعادته بوضع حجر الأساس لبناء استاد النادي الأحمر في مدينة الشيخ زايد.

وقال في احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي في الشيخ زايد :"تواجد استاد للنادي الأهلي كانت أمنية بالنسبة لنا منذ أن كنا في مرحلة الناشئين والحمد لله في خلال الفترة المقبلة نبدأ نرى هذا الأمر على أرض الواقع".

وأضاف :"الاستاد سيكون إضافة كبيرة جدا وهي بمثابة أمنية لجماهير النادي الأهلي وللاعبيه وللأجهزة الفنية".

وتابع :"بداية  الحلم اليوم وإن شاء الله تكون فاتحة خير وإضافة للبطولات فهي هدف النادي الأحمر دائما، واللعب على ملعبك أمر رائع جدا".

واختتم :"نتمنى الفترة المقبلة أن يتم التسرع في إنهاء الاستاد وأن يحتضن المباريات في خلال 5 سنوات".

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