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الصحة العالمية تدرج لقاح مودرنا بقائمتها للقحات الاستخدام الطارئ

السبت 01/مايو/2021 - 02:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أدرجت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، لقاح مودرنا بقائمتها للقحات الاستخدام الطارئ، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

 

وفي وقت سابق، أكدت شركة “مودرنا” الأمريكية لصناعة الأدوية، “فعالية” لقاحها ضد سلالتي فيروس كورونا المستجد المكتشفتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

 

وأوضح بيان الشركة أن الخبراء يتوقعون أن اللقاح “يحمي من جميع السلالات المكتشفة حتى الآن”.

 

وأضافت الشركة أنها ستعمل، مع ذلك، على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية ضد هذه السلالات.

 

في المقابل، نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وزير الصحة مات هانكوك قوله في وقت سابق هذا الأسبوع إن البيانات الأولية تشير إلى أن فعالية لقاح كورونا قد تنخفض بـ50 بالمئة أمام سلالة الفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا.

 

يذكر أن أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين، قال إن سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب إفريقيا “مقلقة أكثر” من نظيرتها التي رصدت في بريطانيا.

 

كما لفت إلى أن البيانات القادمة من بريطانيا تشير إلى أن سلالة الفيروس المكتشفة هناك “أكثر فتكا”.

 

 

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