سيف الوزيري يقدم التهنئة إلى الأهلي بمناسبة وضع حجر الأساس لانشاء الاستاد

قدم سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية التهنئة إلى النادي الأهلي، بمناسبة وضع حجر الأساس لانشاء استاد النادي في الشيخ زايد.





وقال في احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي في الشيخ زايد :"أهنئ النادي الأهلي متمثلا في محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجماهيره بهذا الحدث".





وأضاف :"اليوم حدث تاريخي وإن شاء الله نحن كدورنا كشركة استادات سيكن لنا دور مهم هذا الحدث".





وتابع :"أهنئ الدولة المصرية لتحركها في ملف الرياضة وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزارء على كل ما يقدموه في هذا الأمر".





واختتم حديثه :"المجهود واضح من مجلس الإدارة والنادي، فالأهلي منظومة تمثل الدولة المصرية والنادي نجح في تجاوز العقبات وهو نفس الأمر بالنسبة للأندية الأخرى وهدفنا النهوض بالرياضة المصرية ومبروك للنادي الأهلي".



