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مُرتديًا بيچامة.. تامر حسني يطرح بوستر تشويقي لفيلمه الجديد"مش أنا"

السبت 01/مايو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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طرح النجم  تامر حسني،  بوستر فيلمه الجديد “مش انا "، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر  تامر، بمفرده عالبوستر مرتديًا "بيچامة"ويبدو على وجهه علامات الاستغراب والدهشة.

قصة الفيلم تدور حول حالة نفسية تصيب تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف "مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقة الفقيرة الكادحة ".

يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي

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