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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم السبت
السبت 01/مايو/2021 - 02:09 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت.
ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٧٧ نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:
1- مانشستر سيتي 77 نقطة
2- مانشستر يونايتد 67 نقطة
3 – ليستر سيتي 62 نقطة
4- تشيلسي 58 نقطة
5- وست هام 55 نقطة
6 – ليفربول 54 نقطة
7 – توتنهام 53 نقطة
8 – إيفرتون 52 نقطة
9 – ليدز يونايتد 47 نقطة
10 – أرسنال 46 نقطة
11 – أستون فيلا 45 نقطة
12- وولفرهامبتون 41 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14 – بيرنلي 36 نقطة
15- ساوثهامبتون 36 نقطة
16 – نيوكاسل يونايتد 36 نقطة
17-برايتون أند هوف ألبيون 34 نقطة
18 – فولهام 27 نقطة
19 – وست بروميتش 25 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة
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