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محمد مرجان يعبر عن سعادته الكبيرة بوضع حجر أساس استاد النادي الأهلي

السبت 01/مايو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية على سعادته الكبيرة بوضع حجر أساس استاد النادي الأهلي في الشيخ زايد.

وقال في احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي في الشيخ زايد :"أول خطوة في الحلم أصبحت مهمة وأنا اتشرف بأنني شاركت في أحداث كثيرة".

وأضاف :"حققنا الكثير من الأحلام كمجلس إدارة النادي الأهلي، واليوم بداية تحقيق حلم حقيقي رغم أن هناك من لم يصدق هذا الأمر".
وتابع :"مؤسسات  الدولة تتسارع من أجل النهوض والنادي الأهلي في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في الحصول على الكثير من الموافقات".


وواصل :"الوصول لهذه النقطة إنجاز كبير ونبارك فيه لكل أهلاوي وللرياضة المصرية بصفة عامة وإن شاء الله 2030 يحتضن مباريات كأس العالم إن شاء الله".

وتابع :"مؤسسات الدولة تتحرك بمنطقية وجدية، فالأهلي هدفه العمل فقط واليوم نرى طفرة رياضية كبيرة وستظهر نتيجتها في الفترة المقبلة".

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شركة استادات الوطنية الاهلي الأهلي ضد الجونة استاد النادي الأهلي

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