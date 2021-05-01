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شحن 3 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

السبت 01/مايو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر
اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MARMARA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 98 مترًا بغاطس 6.2 متر وذلك لشحن 3 الاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفه سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين. كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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