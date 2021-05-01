الرئيس اللبناني: نبذل الجهود لتحقيق الإصلاح ومحاسبة الفاسدين

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، بأن الرئيس اللبناني ميشال عون، أكد بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في البلاد فسادًا.

وقال الرئيس اللبناني، في تغريدة لتحية عمال لبنان، إن "أولويته أن يكون إلى جانبهم، ويواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فساداً، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة".

وأضاف الرئيس اللبناني: "أقدم تحية تقدير إلى عمال لبنان في عيدهم، أنتم ركن النهوض الموعود، وستثمر تضحياتكم حتما قيامة من الضائقة الخانقة التي يعيشها شعبنا".

وتابع عون: "أولويتي اليوم أن أكون إلى جانبكم، وأواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فساداً، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة".