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بطلة إعلانه محجبة .. رواد السوشيال ميديا لتامر حسني: كل يوم بتبهرنا وبنحترمك أكتر

السبت 01/مايو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تصدر هاشتاج تامر حسني، قائمة تريند تويتر فى مصر، بالتزامن مع عرض إعلانه الدعائي الجديد لصالح إحدى شركات المحمول المُتعاقد معها، وأشاد المغردون بنجم الجيل وفِكره لإتاحته الفرصة لموديل محجبة أن تكون بطلة إعلانه.

ظهور موديل محجبة في الإعلان هي فكرة تامر حسني، لرغبته في عدم التفريق بين الفتاة المُحجبة وغير المُحجبة ولمنحها كامل الحرية والاختيار للعمل في أي مجال ترغب به في ظل مُحافظتها على شكلها واحترامها للحجاب ولاحترامه أيضًا لكل أطياف الشعب.

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث كانت أبرز التعليقات هي، " مبسوطة ان اعلان جديد لتامر حسنى يكون فى موديل محجبة  دا فى حد ذاته قوه ونجاح، مش لازم تكون لابسة حاجة ملفتة او حاجة اوڤر او متكنش محجبة وستايل لبسها حلوة، بجد شابوه ان احنا بنوصل لكل اللى عايزينه من غير ما نتنازل عن مبدئ الحجاب انه ممكن يوقفلك فى مجالك العمل"، حلو انك جبت محجبة"،" تامر في اعلانه الجديد خلاني احترمه لميت سنه قدام، لإنه قدم البنت المحجبه  جميله ورقيقه وطلع معاها شخصيته الكوميديه اللي بنحبها كلنا ودمر الدنيا عشانها وعشان يحقق رغبتها ويصورها داخل المكان اللي كان نفسها فيه وهو محافظ على شكلها في ظل مجتمع بيهمش المحجبه، انا بجد فرحانه من قلبي، شابو تامرحسني كل يوم بتبهرني بعقلك ونضافة قلبك واحترامك لكل اطياف الشعب".

كما نشرت  عدة صفحات فنية  عالسوشيال ميديا صورة من الإعلان وعلقت عليها قائلة،" ردود فعل إيجابية كبيرة حول ظهور " موديل " الإعلان الرئيسية بالحجاب مع النجم تامر حسني"،و" بقالنا كتير مشوفناش موديل محجبه وبجد شابو تامر حسني".

جدير بالذكر أن تامر، غنا تتر مسلسل نسل الأغراب للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا والذي يُعرض في شهر رمضان الكريم، باللهجه الصعيدية وبالرغم من أنها المرة الأولى له في تقديمها إلا أنه أبدع في غنائه
وتأديته بالطريقة السليمة.
التتر من كلمات سارة سعيد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن توزيع فهد، وإضافة إلى التتر يُقدّم حسني ضمن أحداث المسلسل سبع رباعيات باللهجة الصعيدي  أيضًا بمثابة أغان قصيرة، بعضها مصحوبًا بآلة الناي، من كلمات سارة سعيد وهيثم نبيل وكريم سامي، ومن ألحان هيثم نبيل.
بطلة إعلانه محجبة .. رواد السوشيال ميديا لتامر حسني: كل يوم بتبهرنا وبنحترمك أكتر
بطلة إعلانه محجبة .. رواد السوشيال ميديا لتامر حسني: كل يوم بتبهرنا وبنحترمك أكتر
بطلة إعلانه محجبة .. رواد السوشيال ميديا لتامر حسني: كل يوم بتبهرنا وبنحترمك أكتر
بطلة إعلانه محجبة .. رواد السوشيال ميديا لتامر حسني: كل يوم بتبهرنا وبنحترمك أكتر

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