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شوقي غريب يستقر بشكل نهائي على الثلاثي الكبير المنضم للمنتخب الأوليمبي

السبت 01/مايو/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على الثلاثي الكبير المنضم ضمن قائمته في أولمبياد طوكيو القادمة.


وقرر شوقي غريب ضم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لتدعيم خط الهجوم، وأحمد حجازي المحترف بالدوري السعودي لتدعيم خط الدفاع، ومحمد الشناوي حارس الأهلي ليكون حارسا أساسيا للمنتخب في البطولة.


وأسفرت قرعة أولمبياد طوكيو عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من، اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

يذكر أن، المنتخب الأولمبي قد حقق الفوز ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة للشباب والتي أقيمت على الأراضي المصرية، وحسم تأهله رسميا لأولمبياد طوكيو والمقرر لها صيف العام الجاري.

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