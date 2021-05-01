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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

السبت 01/مايو/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت.

ويحتل هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام هوتسبير حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 20 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 15 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
10-أولي واتكينز 12 هدف

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