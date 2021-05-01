غلق شواطئ بورسعيد بدا من اليوم حرصا على سلامة المواطنين (صور)

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت، إغلاق جميع شواطئ المحافظة بدء من اليوم وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيرس كورونا وحرصا علي سلامة وصحة المواطنين مع تشديد الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، وذلك لمنع كل أشكال التجمع حرصا على سلامة وصحة المواطنين حتي مرور تلك المرحلة بسلام.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحضور اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومسئولي الشاطئ وشرطة المرافق.





كما شدد المحافظ على منع المواطنين على طول شواطئ المحافظة مع تكثيف حملات المتابعة علي الكافيتريات المتواجدة علي الكورنيش لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالنسب المقررة، مؤكدا بأنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورًا، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.



