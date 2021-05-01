مايسي عبود تكشف كواليس مسلسلها الرمضاني"راحوا"





كشفت الممثلة مايسي عبود، عن كواليس مسلسلها الرمضاني"راحوا" والذي يجمع عدد من أهم النجوم وهم كارين رزق الله وبديع أبو شقرا، نيكولا مزهر ،جوزيف بو نصار، نهلا داوود، أليكو داوود، بريجيت ياغي،مجدي مشموشي، انطوانيت عقيقي، ماري أبي جرجس، برناديت حديب، فيصل إستواني، طوني عاد، رنده كعدي، تانيا فخري، مارينال سركيس، ميشال حوراني، جويل حمصي، جوي سلامة، جان دكاش وسواهم.





وقالت مايسي، في حوارها مع موقع "الديار اللبناني" أنها تؤدي دور فتاة تدعى "لمى" تُغرم بشاب إرهابي اسمه "شادي" وهو الممثل قاسم منصور، يرتكب جريمة كبرى في ملهى ليلي مقابل مبلغ مالي كبير، وهذا الدور أدخلها الى كلّ البيوت وكانت كلّ الأصداء التي وصلتها عن دورها إيجابية، وقد تلقّيت رسائل دعم عدّة من المشاهدين حيث يبدون اعجابهم بالدور وبأدائها ككل.



وعن أحداث حلقات المسلسل المُقبلة قالت، يحظى المسلسل بأصداء رائعة، حيث يحقق نسب مشاهدة عالية، وهو يتألف من ٦٠ حلقة، وأحداثه تتقدم بشكل تصاعدي و سيفاجأ المشاهدون بأحداث غير متوقعة مع تقدم الحلقات.



أما بالنسبة لِنهاية المسلسل فستكون

قوية جداً وغير متوقعة.



وعن الرساله التي تود أن تبعثها لكل فتاة من خلال المسلسل قالت، يجب على كل فتاة أن تُحب وتتعرّف على الآخرين دون أن تنجرف بعواطفها،واذا خسرت الشخص الذي أحبّته فلن تكون نهاية العالم بل عليها أن تحافظ على مبادئها ووعيها.



وأفصحت عن اسماء النجوم التي تود أن تشاركهم في أيّ عمل فني وهم نيكولا مزهر وهادي بو عياش وقاسم منصور.





جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم، قدمت تتر المسلسل حيث تحمل الأغنية عنوان “ما تحكم عا حدا” وقد طرحتها منذ مدّة وحظيت بنجاح لافت وهي من من ألحان شقيقها نبيل عجرم وكلمات الشاعر منير بو عساف.