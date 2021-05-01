موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

ينتظر عشاق الكرة العالمية مباراة من العيار الثقيل حينما يستضيف مانشستر يونايتد نادي ليفربول، في تمام الخامسة والنصف مساء غداً الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة ال 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل الشياطين الحمر اللقاء وعينهم على الثلاث نقاط، لتأمين وصافة الدوري ولمصالحة جماهيرهم بعد التعادل الأخير في الدوري أمام ليدز يونايتد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب آيلاند رود.

كما يعيش لاعبو النرويجي أولي جونار سولشاير حالة معنوية مرتفعة بعد تغلبهم على ذئاب العاصمة فريق روما الإيطالي بسته أهداف لهدفين في الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي.

على الجانب الآخر يدخل الألماني يورجن كلوب اللقاء وليس أمامه خيار سوا الفوز والظفر بالثلاث نقاط، لضمان تواجد فريقه في المراكز المؤهلة للأبطال الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل وصافة الترتيب خلف مانشستر سيتي برصيد 67 نقطة من 33 لقاء، حقق الفوز خلالها في 19 وتعادل في 10 بينما تلقى الهزيمة في 4 مواجهات خاضها حتى الآن.

ويتواجد الريدز في المركز السادس برصيد 54 نقطة من 33 مباراة، حيث استطاع الإنتصار في 15 وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في 9 أخرى.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة ” beIN Sports HD 1″ المالكة لحقوق الدوري الإنجليزي.