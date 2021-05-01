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تراجع إيرادات السياحة في تركيا 40.2%

السبت 01/مايو/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أمس، أن إيرادات السياحة في تركيا هبطت 40.2 في المائة في الربع الأول من العام إلى 2.45 مليار دولار.

وبحسب "رويترز"، كانت إيرادات السياحة في تركيا هبطت خلال العام الماضي 65 في المائة إلى 12.059 مليار دولار، ما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتكبد قطاع السياحة في تركيا خسائر كبرى خلال الربع الأول من عام 2021، في ظل تراجع عدد الزائرين والعائدات بشكل ملموس.

وذكرت وكالة الإحصاء التركية أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى (مارس) الماضيين، تراجع بنسبة 53.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب "الألمانية".

من جهة أخرى، تراجع عدد الأتراك الذين سافروا إلى خارج البلاد خلال الربع الأول من العام بنسبة 84 في المائة.

وترتب على القيود الرامية إلى احتواء جائحة كورونا في تركيا آثار ضارة على النشاط السياحي الذي يمثل مصدرا رئيسا للدخل بالنسبة إلى اقتصاد البلاد.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شكلت عائدات السياحة 3.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في تركيا عام 2018، كما وفرت فرص عمل لـ7.7 في المائة من قوة العمل في البلاد خلال العام نفسه.
يأتي ذلك في وقت هبطت فيه الليرة التركية 1.1 في المائة إلى 8.3 مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس.

إلى ذلك، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادة رسم الجغرافيا، وذلك عبر بناء قناة بديلة للبوسفور، ما من شأنه أن يثير انتقادات في الداخل وقلقا في روسيا.

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