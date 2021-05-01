تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أجريت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة ال30 من أبريل في العاصمة المصرية القاهرة لتسفر عن مواجهات من العيار الثقيل.

تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة كل من، الأهلي المصري حامل لقب آخر نسخة، والترجي التونسي، والوداد المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، ومولودية الجزائر الجزائري، وسيمبا التنزاني، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي

وأسفرت القرعة عن نهائي مبكر حينما يلتقى حامل لقب النسخة الماضية النادي الأهلي ببطل جنوب أفريقيا فريق ماميلودي صن داونز، كما سيواجه شباب بلوزداد الجزائري نادي الترجي الرياضي التونسي في مباراة ليست سهله على كلا المدربين.

وعلى الجانب الآخر، سيلعب الوداد البيضاوي أمام مولودية الجزائر، ويلاقي سيمبا نظيره كايزر تشيفيز.

ومن المقرر أن تلعب مبارايات الذهاب خلال يومي 14 و15 من شهر مايو المقبل.

على أن تقام مبارايات العودة في يومي 21 و22 من نفس الشهر.