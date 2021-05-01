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تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات الجولة المقبلة

السبت 01/مايو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
غدير احمد
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يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودى للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان" برصيد 48 نقطة، مقتسما مع الشباب الصدارة الذي يمتلك نفس عدد النقاط.
بينما يأتي الإتحاد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن التعاون صاحب المرتبة الرابعة.
وإليكم ترتيب الدوري السعودى للمحترفين كالآتي:-
1- الهلال .. 48 نقطة
2- الشباب .. 48 نقطة
3 - الاتحاد .. 46 نقطة
4 - التعاون .. 41 نقطة
- 5 الاتفاق.. 38 نقطة
6 - الفتح .. 38 نقطة
7 - النصر .. 36 نقطة
8 - الرائد .. 35 نقطة
9 - الأهلي .. 35 نقطة
10 - القادسية .. 34 نقطة
11 - أبها .. 34 نقطة
12 - الفيصلي .. 33 نقطة
13 - الباطن.. 29 نقطة
14 - ضمك .. 28 نقطة
15 - الوحدة .. 27 نقطة
16 - العين .. 20 نقطة

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