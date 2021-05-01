تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره فريق أوساسونا، مساء اليوم السبت، ضمت منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: رافائيل فاران - ناتشو - إيدير ميليتاو - ألفارو أودريوزولا.

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.