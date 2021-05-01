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القوات المسلحة تطهر وتعقم عددا من دور العبادة بمناسبة عيد القيامة (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل قيام القوات المسلحة بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بعدد من دور العبادة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم للعديد من دور العبادة التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين عليها خلال عيد القيامة المجيد، انطلاقًا من الدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة في مساندة كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفي إطار مشاركة القوات المسلحة الإخوة المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وتم تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وما تضمه من قاعات ملحقة، وكنيسة العذراء بالزيتون، وكنيسة مارمرقس بشبرا، فضلًا عن القيام بأعمال التطهير والتعقيم بكنيسة البازليك بمصر الجديدة والكنيسة الإنجيلية بشارع بيروت؛ وذلك لضمان الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين المترددين على هذه الكنائس.

وتأتي تلك الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية ولمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا خاصة في فترات الأعياد والمناسبات القومية المختلفة التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين.

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