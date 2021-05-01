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332 وفاة جديدة بكورونا في إيران

السبت 01/مايو/2021 - 02:55 م
إيران
إيران
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم السبت، وفاة 332 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ عدد المتوفين في البلاد 72 ألفًا و90 شخصًا.

 

وأعلن وزارة الصحة الإيرانية، في بيان عن تسجيل 17 ألفاً و80 حالة جديدة للاصابة بفيروس کورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الي مليونين و516 الفا و157 شخصا،من بينهم 5 الاف و421 شخصا في وضع حرج.

 

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و971 الفا و64 شخصًا.

 

وكان مدير منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة الايرانية، محمد رضا شانه ساز، أعلن أنه تم استيراد 2.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.


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