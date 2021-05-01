Advertisements

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الاسباني

السبت 01/مايو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تقام اليوم السبت مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري لمباريات الليجا الإسبانية ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500.

أخبار تهمك

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

البدري: حزين لعدم حضور احتفالية وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي.. ومبروك للجماهير الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 15 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بالتجميد بسبب تراجع مستواه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 4 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 10 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الاسباني

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

منذ 40 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 5 ساعات

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

02:06 م

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

11:35 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى