قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الاسباني





تقام اليوم السبت مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري لمباريات الليجا الإسبانية ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500.



