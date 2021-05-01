الاثنين الموسيقار الكبير سمير حبيب في نجوم رمضان بقناة نايل لايف





يحل الموسيقار والملحن والموزع سمير حبيب ضيفا في برنامج نجوم رمضان في ثالث اسبوع لاذاعة البرنامج يوم الاثنين 1صباح الثلاثاء ويتحدث عن بداياته مع العمل في فوازير رمضان ومشوار النجاحات مع اشهر الفوازير لنيلي وشيريهان وسمير غانم



كما يتحدث عن علاقته بالمخرج الكبير الراحل فهمي عبد الحميد ومتي انتهت قصته مع تلحين الفوازير وابتكاره لشخصية فطوطة العبقرية وكيف ساهم بشكل كبير في صناعة صوتها



وعن التحديات والمشاكل التي واجهها اثناء العمل في الفوازير



البرنامج اعداد ولاء شعراوي اخراج شريف عبد الهادي تقديم مصطفي كفافي