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الهند تقرر تمديد الإغلاق في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع

السبت 01/مايو/2021 - 03:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت السلطات في الهند تقرر، اليوم السبت، تمديد الإغلاق في العاصمة نيودلهي، لمدة أسبوع لمواجهة تفشي وباء كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الهند سجلت أكثر من 390 ألف إصابة خلال 24 ساعة وأغلقت مراكز التطعيم لنقص الجرعات.

 

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

 

وذكر خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".


وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد 19"، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".


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