عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا





يستضيف فريق نادي ريال مدريد اليوم السبت ضيفه فريق نادي أوساسونا لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الليجا والتي تقام على ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو.





وتنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





تُنقل مواجهة الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الاسباني ويعلق عليها التونسي الكبير عصام الشوالي.





في الوقت الذي ستكون فيه المباراة متاحة عبر 13 قناة أخرى وهي :-









Sky Sports Main Event UK

TV2 Sport Premium 1 HD

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

Idman Azerbaycan

beIN Sports HD 1 English

Sky Sports Ultra HD (4K)

RMC Sport 1

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

S Sport 1 HD

SuperSport LaLiga HD