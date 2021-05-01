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عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا

السبت 01/مايو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستضيف فريق نادي ريال مدريد اليوم السبت ضيفه فريق نادي أوساسونا لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الليجا والتي تقام على ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو.

وتنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تُنقل مواجهة الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الاسباني ويعلق عليها التونسي الكبير عصام الشوالي.

في الوقت الذي ستكون فيه المباراة متاحة عبر 13 قناة أخرى وهي :-


Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 1 English
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
S Sport 1 HD
SuperSport LaLiga HD

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