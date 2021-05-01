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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 1-5- 2021

السبت 01/مايو/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 1-5-2021


سعر الدولار اليوم السبت 1-5-2021 في البنوك

استقرت اسعار الدولار اليوم السبت 1-5-2021 في البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي يشهدها منذ بداية تعاملات شهر ابريل.. التفاصيل من هنا

أسعار الذهب اليوم السبت 1-5-2021 في السوق المحلي

استقرت اسعار الذهب اليوم السبت 1-5-2021 في السوق المحلي تزامنا مع عطلة بورصة الذهب العالمية.. التفاصيل من هنا 

"المالية": عقد 4 جلسات للجنة قيد المحاسبين والمراجعين شهريا

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على عقد 4 جلسات للجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية شهريًا حتى نهاية يونيو المقبل، لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية لمن استوفوا الشروط المقررة ممن تقدموا بطلباتهم إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات قبول القيد ونقل القيد وفق القواعد المُحددة.. التفاصيل من هنا 


الغرف التجارية: نتبني مجموعة من البرامج التدريبية لتدريب العمالة المصرية

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اعادة تأهيل العمالة المصرية بالبرامج العلمية والتدريب العملي طبقا لمتطلبات أسواق العمل المحلية والدولية هو أساس النهضة الحقيقية للاقتصاد المصري، فالعامل هو أساس الانتاج لكل مصنع وهو مصدر كل سلعة يتداولها كل تاجر وهم الأيدي العاملة التي تنفذ المشروعات القومية العملاقة، جاء ذلك في البيان الذي أصدره الاتحاد العام للغرف التجارية لتهنئة العمال المصريين بعيدهم .. التفاصيل من هنا

"الإسكان" تعلن موعد فتح باب التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعي

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء المقبل 5/5/2021، وحتى يوم الإثنين الموافق 31/5/2021.. التفاصيل من هنا

وزير الإسكان يكلف بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطىء بالمدن الجديدة

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطىء بالمدن الجديدة بإجازة شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس "كورونا".. التفاصيل من هنا

أجهزة المدن الجديدة تواصل حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي 

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى أجهزة المدن الجديدة، باستمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات والمحال التجارية بالمدن الجديدة خلال فترة الإجازة التي أقرها مجلس الوزراء، والمستمرة حتى بعد غد الإثنين الموافق 3/5/2021.. التفاصيل من هنا

هيئة "المجتمعات العمرانية" تُحذر من التعامل على أراضى نجع حمادى الجديدة

حذر المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري.. التفاصيل من هنا 

وزير الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان في شم النسيم

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بإغلاق حديقة الحيوان والارومان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا.. التفاصيل من هنا

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