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"الزراعة": غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم

السبت 01/مايو/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
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أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بإغلاق حديقة الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

‏ويأتي ذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

‏وفي سيق متصل أصدر وزير الزراعة توجيهاته الى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال اعياد الربيع وشم النسيم، ‏لضمان تداول منتجات غذائية صحية وآمنة حفاظًا على صحة المواطنين من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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