"الزراعة": غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بإغلاق حديقة الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعًا لانتشار فيروس كورونا.





‏ويأتي ذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



