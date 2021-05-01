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صلاح: لا يوجد محادثات من ليفربول بشأن تجديد عقدي

السبت 01/مايو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول أن الإدارة لم تتحدث معه بشأن تمديد  تعاقده مع النادي حتى الآن.

ويرتبط صلاح بعقد مع الريدز ينتهي بنهاية صيف العام 2023 قبل أن يخرج صلاح ويؤكد أنه لا توجد محادثات بشأن تمديد التعاقد لسنوات أخرى.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة سكاي سبورتس البريطانية قال صلاح أنه على الرغم من تبقي عامين في العقد إلى أن الإدارة لم تتحدث معه في أي شيء على الإطلاق".

يُذكر أن صلاح إرتبط مؤخرًا بالإنتقال إلى بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم بعد وجود إهتمامات من جانب العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

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