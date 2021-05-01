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اندلاع حريق في مستشفى البصرة التعليمي بالعراق

السبت 01/مايو/2021 - 03:20 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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اندلع حريق في مستشفى البصرة التعليمي بجنوب العراق، بعد مرور أسبوع على حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد، الذي تسبب في وفاة 82 شخصًا، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

 

وأفادت القناة بأن الحريق، اندلع في القسم الباطني من مستشفى البصرة، لكن فرق الدفاع المدني سيطرت عليه.

 

وأكدت السلطات المحلية في محافظة البصرة، عدم وجود أي خسائر بشرية، وأن الحريق كان بسبب عطب كهربائي".

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مستشفى ابن الخطيب مستشفى حريق اندلاع حريق العراق

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