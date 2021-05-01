موسيماني: أتمنى أن أرى ستاد الأهلي مثل كامب نو أو سانتياجو بيرنابيو

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتواجد في حفل وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأحمر بالشيخ زايد.





وقال موسيماني في تصريحات عبر قناة الأهلي :"الحدث يدل على أن النادي الأهلي كبير بالقائمين عليه





وأضاف :"أمل أن أرى استاد النادي الأهلي مثل الاستادات العالمية في أوروبا كسانتياجو برنابيو وكامب نو".





وتابع :"التواجد في هذا الحدث هام بالنسبة لي، كما أن على جماهير النادي الأهلي أن تفخر بمحمود الخطيب رئيس النادي".





وزاد :"لا أشكو من أي شيئ في الوقت الحالي وهدفنا تحقيق الفوز في الفترة المقبلة والوصول لأفضل النتائج مع الفريق الأحمر.