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الجارحي: أبارك لكل المنتمين للأهلي.. وأشكر كل مؤسسات الدولة

السبت 01/مايو/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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عبر محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بوضع حجر الأساس لإنشاء استاد النادي في الشيخ زايد.

وقال الجارحي في تصريحات عبر قناة الأهلي :"أبارك لكل المنتمين للنادي الأهلي على هذا المشروع الرائع والحمد لله هذا المشروع يرجع لمجالس إدارة النادي السابقة".

وأضاف :"أشكر كل مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وإن شاء الله الفترة المقبلة الاستاد يظهر للنور".

واختتم :"منذ اليوم الأول في مجلس الإدارة كان هدفنا هو وجود استاد للنادي الأهلي، فعلى الرغم من الخطوات الهامة التي اتخذنها في استاد السلام إلا أن الكابتن محمود الخطيب كان يرى بأنه لابد من وجود استاد خاص بالنادي الأهلي".

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