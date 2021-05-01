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عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

السبت 01/مايو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بعيد العمال الذي يجسد قيمة العمل وما يقدمه عمالنا من عطاء وتضحيات من أجل إعلاء وطنهم".

ووجهت، التحية لكل عمال مصر في كل مكان وكل موقع، قائلة: "أنتم ركيزة مصر الأساسية وسبيلها لتحقيق مستقبل أفضل لحياة كريمة لكل مواطن".

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