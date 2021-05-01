عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بعيد العمال الذي يجسد قيمة العمل وما يقدمه عمالنا من عطاء وتضحيات من أجل إعلاء وطنهم".



